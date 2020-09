Was ist bloß zwischen Alexander Hindersmann (32) und Wioleta Psiuk (29) vorgefallen? Am Mittwochabend gab die ehemalige Bachelor-Kandidatin die Trennung von dem Ex-Bachelorette-Boy bekannt – und das nach nur drei Monaten Beziehung. Auch wenn ihre Fans sicherlich traurig sind, dürfte die Trennung für sie nicht allzu überraschend kommen: Schon vor ein paar Wochen machten erste Krise-Gerüchte die Runde. Aber woran sind die beiden am Ende gescheitert? In einem ersten Statement deutete Alex jetzt an, was sein Problem war...

Via Instagram veröffentlichte der Gammelbyer kurz nach Wios Bekanntgabe ihrer Trennung einen neuen Schnappschuss von sich. Der 32-Jährige ist darauf von hinten zu sehen, wie er eine Treppe hinunterläuft. In der Bildunterschrift schreibt er kryptisch: "Lerne aus der Vergangenheit, aber mache sie nicht zu deinem Leben." Ob er damit wohl andeuten will, dass er nicht dieselben Fehler machen will wie in seinen vorherigen Beziehungen?

Wir erinnern uns: Zuletzt ging das Nordlicht mit seiner Bachelorette Nadine Klein (34) durchs Leben. Mit ein Grund für ihre Trennung nach nur wenigen Monaten soll der öffentliche Druck gewesen sein, dem die beiden als Rosen-Pärchen ausgesetzt waren. Vielleicht war es Alex auch mit Wio zu viel?

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Wioleta Psiuk

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Kuppelshow-Star

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, ehemalige Bachelorette

