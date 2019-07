War die Liebe von Nadine Klein (33) und Alexander Hindersmann (30) von Anfang an zum Scheitern verurteilt? Bei Die Bachelorette überreichte die Berlinerin dem Personal Trainer ihre letzte Rose. Doch schon kurz nach Ausstrahlung des Finales schlug der Trennungsfluch zu: Sie gaben ihr Liebesaus bekannt. Über die Gründe für diese Entscheidung schwiegen beide – bis jetzt: Nadine sprach erstmals darüber, wie sehr die Öffentlichkeit ihre Beziehung belastet hat.

Bei Promi Shopping Queen betonte die 33-Jährige, dass Alex und sie es nach den Dreharbeiten durchaus miteinander versucht hätten: "Für die Öffentlichkeit waren es nur zwei Monate. Aber es gibt ja auch die Zeit, wo wir uns heimlich getroffen haben, wo wir uns auch fast jede Woche getroffen haben." Dass es letztendlich nicht geklappt hat, liegt also nicht daran, dass die beiden sich nicht um ihre Liebe bemüht hätten: "Das hatte mehrerer Gründe. Aber ich würde schon sagen, wir hätten ein Problem weniger gehabt, wenn es die Öffentlichkeit nicht gegeben hätte."

Mittlerweile hat die Beauty ihren Herzschmerz längst vergessen, denn sie ist seit Kurzem wieder in festen Händen. In ihrem Freund Tim hat die einstige Rosen-Lady nun offenbar ihren Mr. Right gefunden. "Ich liebe es, dass er so offen und aufgeschlossen ist", schwärmte Nadine im Promiflash-Interview.

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, Ex-Bachelorette

Anzeige

Getty Images Nadine Klein 2019 in Berlin

Anzeige

Instagram / nadine.kln Tim Nicolas und Nadine Klein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de