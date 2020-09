Traurige Nachrichten aus der Schweiz! Im Jahr 2018 hatte der schweizerische Hellseher Mike Shiva (56) an der beliebten Reality-TV-Show Promi Big Brother teilgenommen – und dabei den zehnten Platz belegt. Während seiner Zeit im TV-Container zusammen mit Chethrin Schulze (28), Alphonso Williams (✝57), Katja Krasavice (24) und Co. hatte er auch in Deutschland eine größere Bekanntheit erlangt. Doch jetzt müssen sich seine Fans von ihm verabschieden: Mike ist im Alter von 56 Jahren verstorben.

Wie das schweizerische Magazin Blick jetzt aus dem Umfeld des Reality-TV-Stars erfahren haben will, sei Mike gestorben: Er habe an einer schweren Krankheit gelitten. Im Juni dieses Jahres hatte der Moderator und Hellseher seinen 56. Geburtstag gefeiert. Nähere Informationen zu den Umständen seines Todes sind bislang allerdings nicht bekannt.

Anfang dieses Jahres hatte Mike einen tragischen Verlust verkraften müssen, den ihn schwer getroffen hatte: Der einstige "Promi Big Brother"-Kandidat verlor seinen geliebten Hund Chocolat. Der Pudel verstarb nach sieben gemeinsamen Jahren mit Mike, während dieser Zeit war die Fellnase dem Schweizer so gut wie nie von der Seite gewichen.

Instagram / johannes_haller Ehemalige Kandidaten von "Promi Big Brother" 2018

Instagram / katjakrasavice.mrsbitch Ehemalige Kandidaten von "Promi Big Brother" 2018

Instagram / mikeshiva Mike Shiva mit seine Hündin Chocolat



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de