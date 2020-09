Große Trauer um den schweizerischen TV-Hellseher Mike Shiva (56). Vor wenigen Stunden machte eine traurige Nachricht die Runde: Der ehemalige Promi Big Brother-Bewohner soll an den Folgen einer schweren Krankheit verstorben sein. Jetzt meldeten sich nicht nur zahlreiche Fans im Netz zu Wort, auch frühere TV-Kollegen spendeten ihre Anteilnahme: Mikes einstige "Promi Big Brother"-Kollegin Chethrin Schulze (28) widmete dem Schweizer jetzt emotionale Worte in den sozialen Medien.

"Mein süßer Engel", schrieb Chethrin jetzt auf Instagram und erinnerte sich an den TV-Hellseher: "Du warst ein herzlicher, liebevoller und wunderbarer Mensch." Sie sei nicht nur besonders dankbar für die Gespräche, die die beiden während ihrer gemeinsamen Zeit in der Fernsehsendung "Promi Big Brother" geführt hätten, auch nach der Reality-TV-Show seien die beiden noch in Kontakt gestanden. "Ich werde dich niemals vergessen", trauerte sie.

Auch der ehemalige Dschungelcamp-Bewohner Julian F.M. Stoeckel (33) brachte seine große Trauer zum Ausdruck: "Ich kann es nicht fassen. Ich zittere, bin schockiert und traurig", offenbarte Julian seine Gefühle auf der Fotoplattform und betonte: "Du hinterlässt eine riesige Lücke." Zusätzlich teilte er ein Foto von sich und Mike zusammen mit dessen verstorbenem Pudel Chocolat.

