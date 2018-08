Bei Promi Big Brother wird die Luft immer dünner! Erst gestern feierten die Mitbewohner in Deutschlands bekanntester Wohngemeinschaft Bergfest. Bereits seit über einer Woche leben die deutschen Stars nun zusammengepfercht unter einem Dach und müssen sich den täglichen spannenden Challenges in der Duell-Arena stellen. Die Dauerbeoachtung durch die TV-Kameras führt bei dem einen oder anderen gerne mal zum Lagerkoller – vor dem wurde jetzt ein weiterer Promi gerettet: In der achten Folge setzten die Bewohner Mike Shiva (54) und Chethrin Schulze (25) auf die Exit-Liste – die Zuschauer wählten den Schweizer Wahrsager aus dem Haus raus!

Und da waren es nur noch neun. Seit der gestrigen Halbzeit-Show wird fortan jeden Tag aufs Neue einer der WGler zum Kofferpacken verdonnert. Nach einer knappen Entscheidung traf es heute Mike, für den die Anrufe nicht ausreichten. Die Villen- und Baustellen-Bewohner setzen sich jetzt noch aus der Love Island-Beauty, der Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (55), dem DSDS-Star Alphonso Williams (56), der Motorsportgöre Cora Schumacher (41), dem Synchronsprecher Daniel Völz (33), dem Ex-Rosenboy Johannes Haller (30), der Erotik-YouTuberin Katja Krasavice (22), des Wollny-Familienoberhauptes Silvia Wollny (53) und dem einstigen Profi-Kicker Umut Kekilli (34) zusammen – die haben nach wie vor noch die Chance auf die 100.000 Euro Siegesgut. Für sie heißt es außerdem: Sie dürfen mindestens einen Tag länger Schampus schlürfen oder müssen eben 24 weitere Stunden im Dreck verweilen. Mike hingegen kann ihnen fortan von der heimischen Couch aus dabei zuschauen.

In der gestrigen Livesendung endete die Reise für den Ex-Zehnkämpfer Pascal Behrenbruch (33) völlig überraschend. Er verkraftete das Zuschauer-Voting zunächst alles andere als gut. "Es ist absolut schockierend. Deswegen nehme ich das jetzt auch nicht so richtig auf, ich muss das erstmal verdauen", plauderte er in der Late Night Show bei den Moderatoren Jochen Bendel (50) und Melissa Khalaj (29) aus.

SAT.1/Marc Rehbeck Chethrin Schulze, Kandidatin bei "Promi Big Brother" 2018

SAT.1/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Kandidaten

SAT.1/Willi Weber Pascal Behrenbruch, "Promi Big Brother"-Kandidat

