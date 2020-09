Ein bedeutsamer Verlust bringt die Welt der Literatur für einen Augenblick zum Stillstand: Autor Winston Groom (✝77) ist gestorben. Allen voran sein Roman "Forrest Gump" wurde zum absoluten Megahit – und in Hollywood verfilmt. In der Hauptrolle des gleichnamigen Kinoerfolgs: Schauspielikone Tom Hanks (64), der 1994 den liebenswürdigen, aber geistig etwas zurückgebliebenen Blockbuster-Helden verkörpert. Mit seinem Werk schrieb Winston damals Filmgeschichte, jetzt ist er im Alter von 77 Jahren verstorben.

Winston ist 1943 in Washington D.C. geboren und wuchs größtenteils im US-Bundesstaat Alabama auf – wo er zum gefeierten Literaten wurde. Kein Wunder also, dass sich Gouverneurin Kay Ivey zu seinem Tod äußert: Via Twitter erklärte sie, dass Alabama einen sehr begabten Schriftsteller verloren habe. Außerdem sagte Karin Wilson, Bürgermeisterin seiner Wahl-Heimatstadt Fairhope, gegenüber dem Fernsehsender CNN: "Wir sind sehr traurig, das zu hören. Er ist hier definitiv eine Ikone." Wie der Vater einer Tochter starb, ist bisher nicht bekannt.

Nach seinem Universitätsabschluss im Jahr 1965 trat Winston in die US-Armee ein und diente im Vietnamkrieg. Anschließend arbeitete er als Journalist und brachte etliche Bücher auf den Markt. 1986 erschien sein wohl bekanntestes Werk "Forrest Gump" – die Verfilmung räumte hinterher insgesamt sechs Oscars ab.

United Archives GmbH / ActionPress Tom Hanks in der Hauptrolle in "Forrest Gump"

Sipa Press Szene aus "Forrest Gump"

Getty Images Tom Hanks mit seinem Oscar für "Forrest Gump", 1995

