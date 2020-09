Die Neuigkeit, dass Marcellino Kremers und Dijana Cvijetic (26) ein Paar sind, überraschte am Freitagabend so ziemlich jeden Zuschauer des Sat.1 Promiboxens. Kurz nach seinem Sieg gegen Kontrahent Steffen Jerkel machte Marcellino die Beziehung öffentlich, indem er Dijana als seine Freundin bezeichnete und ihr einen dicken Schmatzer mitten auf den Mund verpasste. Aber seit wann läuft zwischen den Ex-Love Island-Stars eigentlich etwas?

Im Paar-Interview mit Promiflash plaudern die beiden aus: "Das zwischen uns besteht jetzt schon etwas länger, aber wir wollten das mit uns erst einmal in der Realität festigen, bevor wir mit unserem frischen Glück in die Öffentlichkeit gehen." Mehr ins Details gehen sie allerdings nicht. Kennengelernt hatten sich Marcellino und Dijana bei den Dreharbeiten zu Kampf der Realitystars Anfang dieses Jahres.

Promiflash will natürlich wissen, ob sich ihre Liebe schon während der TV-Show angebahnt hat. "Angebahnt schon. Und besonders beim Auszug von Dijana haben wir schon bemerkt, dass wir uns alles andere als egal sind", antworten beide gemeinsam. Danach sei ihnen erst einmal der Lockdown in die Quere gekommen – offensichtlich am Ende aber mit keinen negativen Folgen fürs weitere Kennenlernen.

Instagram / deeanaofficial Marcellino Kremers und Dijana Cvijetic, Ex-"Love Island"-Kandidaten

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers, Influencer

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Reality-TV-Star

