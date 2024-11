"Love Island VIP"-Marcellino sieht sich nicht als Red Flag

Für Marcellino Kremers endete die Zeit bei "Love Island VIP" schon in der dritten Folge. Kurz vor seinem Rausschmiss bekam er von den übrigen Teilnehmern außerdem die meisten Red Flags verpasst. Gegenüber Promiflash verteidigt sich der Fitnessclub-Manager nun und erklärt: "Wir sind in einer Zeit angekommen, in der es eine Red Flag ist, es langsam angehen zu lassen, um sich wirklich über seine Gefühle im Klaren zu werden." Er persönlich könne die Abfuhr verkraften. "Aber gerade für die jüngeren Zuschauer wünsche ich mir, dass sie auf ihr eigenes Bauchgefühl hören und sich nicht verbiegen lassen, um anderen gerecht zu werden", offenbart der Realitystar.

Verantwortlich für Marcellinos frühes Aus bei "Love Island VIP" war Chiara Fröhlich (26). Bei einer Paarungszeremonie hatte sie die Wahl zwischen dem Mönchengladbacher und einer geheimen Granate. Mit dem Ex-Freund von Julia Römmelt (30) hatte die Prominent getrennt-Berühmtheit bereits ihr Glück versucht – ohne Erfolg. Kurzerhand entschied sie sich deshalb, den TV-Star gegen einen Neuankömmling auszutauschen.

Vor Marcellino musste Jill Lange (24) die VIP-Villa verlassen, nachdem sich Yasin Mohamed (33) gegen sie entschieden hatte. Im Bild-Interview gab die Are You the One?-Bekanntheit allerdings zu verstehen, dass sie nach den Dreharbeiten von dem Casanova kontaktiert wurde. "Yasin schreibt mich gefühlt jeden Tag an, der ist komplett in Love", plauderte die Influencerin aus. Darüber hinaus schwärme der Ex von Alicia Costa Pinhero vor seinen Kumpels immer von Jill, obwohl sie ihm nie auf seine SMS antworte.

Instagram / chiarafroehlich Chiara Fröhlich, Realitystar

RTLZWEI / ITV Studios Germany Jill Lange, "Love Island VIP"-Kandidatin 2024

