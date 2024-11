So ging es Marcellino Kremers nach "Love Island VIP"-Exit

Marcellino Kremers musste Love Island VIP in der dritten Folge verlassen. Im Promiflash-Interview verrät er, wie es ihm mit seinem Exit ging: "Man ist schon geknickt, wenn man die Villa verlässt. Vor allem, wenn es so abrupt passiert und man gerade dabei ist, jemanden kennenzulernen." Die Zeit auf der Liebesinsel würde Marcellino aber keinesfalls missen wollen: "Ich hätte gerne etwas mehr Zeit gehabt, aber so ist das Spiel nun mal. Ich bin dankbar für die erlebte Zeit und die schönen Erinnerungen."

Chiara Fröhlich (26) hatte während der Paarungszeremonie die Qual der Wahl zwischen Marcellino und einer geheimen Granate, dessen Identität die Prominent getrennt-Bekanntheit nicht kannte. Da sie den Fitnessfanatiker bereits kennengelernt hatte und sich daraus nichts ergab, entschied sie sich für den neuen, bislang noch unbekannten Mann. Die Konsequenz: Marcellino musste seine Koffer packen.

Zuvor bekam Marcellino von den anderen Kandidaten die meisten Red Flags, weil er ihrer Meinung nach die Frauen in der Villa zu langsam kennenlernte. Deswegen durfte der ehemalige Love Island-Sieger kein Couple wählen und musste stattdessen darauf hoffen, von jemandem ausgesucht zu werden. Da sich Danilo Cristilli (27) jedoch kurzerhand für Marcellinos Flirt Melissa Damilia (29) entschied, ging der Ex von Julia Römmelt (30) leer aus.

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers, Realitystar

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers, November 2021

