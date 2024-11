Marcellino verwirrt "Love Island VIP"-Danilos Verhalten sehr

Marcellino Kremers und Melissa Damilia (29) hatten während Love Island VIP einen guten Draht zueinander – bis Danilo Cristilli (27) dazwischenfunkte. Gegenüber Promiflash plaudert Marcellino jetzt aus, was er davon hält, dass ihm sein Kollege Melissa vor der Nase wegschnappte. "Es war überraschend. Danilo hat sich am Tag meines Ausscheidens schlagartig in seiner Art mir gegenüber verändert, obwohl wir es recht gut miteinander hatten und uns eigentlich auch gut verstehen", behauptet der Realitystar ehrlich.

Damit, dass sich Danilo und Melissa vercoupeln, habe Marcellino ganz und gar nicht gerechnet. "Am selben Morgen beglückwünschte er mich und Melissa noch während des Frühstücks, wie toll wir zusammen harmonieren und dass ihn das sehr freut", erinnert sich der Influencer und betont, wie sehr ihn das Ganze überrumpelte: "Dass er sich letztendlich so entschied, war vor Ort in keinem Moment zuvor spürbar."

Danilo und Melissa kannten sich bereits vor ihrer "Love Island VIP"-Zeit von ihrer Teilnahme an Love Island im Jahr 2019. Damals herrschte zwischen den Realitystars eine regelrechte Achterbahnfahrt der Gefühle – mehr wurde aus den beiden jedoch nicht. Ob sich das jetzt ändert? Zumindest Melissa machte in einer aktuellen Folge gewisse Andeutungen, was ihren alten Bekannten betrifft: "Ich glaube halt, dass man sich so weiterentwickelt hat, dass man aus derselben Richtung kommt. Man könnte es halt jetzt besser machen."

Instagram / melissadamilia Realitystar Melissa Damilia, Augst 2024

RTLZWEI Melissa und Danilo bei "Love Island" 2019

