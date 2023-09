Alles aus! Julia bestätigt Trennung von Marcellino Kremers

Die Gerüchte sind also wahr! Der einstige Love Island-Kandidat Marcellino Kremers hatte sich vor einigen Monaten in das deutsche Playmate Julia Römmelt (29) verliebt. Doch im Sommer verdichteten sich dann die Hinweise auf eine mögliche Trennung bei den beiden: Beispielsweise löschte das Paar alle gemeinsamen Fotos auf ihren Profilen in den sozialen Medien. Und tatsächlich: Jetzt bestätigt Julia höchstpersönlich die Trennung von Marcellino!

Gegenüber Bild macht die Beauty nun publik, dass zwischen ihr und Marcellino alles aus und vorbei ist. "Es stimmt, wir haben uns vor ein paar Wochen getrennt", bestätigt das Model die Gerüchte. Aber warum ging die Beziehung der beiden denn in die Brüche? "Andere Ansichten, Ziele und Einstellungen waren die Gründe. Wir sind zwei komplett unterschiedliche Charaktere", erklärt Julia.

Marcellino äußerte sich bislang noch nicht persönlich zu der Trennung. Zuletzt teilte der Fitness-Fan Anfang September Urlaubsfotos von einer Auszeit auf der Sonneninsel Mallorca. In der Bildunterschrift deutete er aber schon da an: "Nur ich."

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt und Marcellino Kremers im März 2023

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers mit Julia Römmelt am Karneval 2023

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers im September 2021

