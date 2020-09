Noch ein Moment, der bei Das große Sat.1 Promiboxen für herunterfallende Kinnladen sorgte! Zunächst hatte Oliver Sanne (33) romantische Stimmung in den Boxring gezaubert: Nach seinem Kampf gegen Yasin, den er gewann, raubte er außerdem seiner Freundin Jil Rock auf ein Neues das Herz: Der einstige Rosenkavalier machte ihr einen Antrag. Jetzt sorgte Marcellino Kremers für jede Menge große Augen!

Fans des Influencers dürften schon mal nicht schlecht gestaunt haben, als sie ausgerechnet Dijana Cvijetic (26) als emotionalen Beistand des Amateur-Boxers im Studio entdeckten. Während seines Kampfes gegen Steffen Jerkel zitterte die Love Island-Schönheit sehr verdächtig – was es mit diesen ausgeprägten Emotionen auf sich hatte, löste der Muskelmann spontan im Anschluss an seinen Sieg auf: "Dijana, meine Freundin", blickte er in die Richtung seiner nun ganz offiziell geouteten Partnerin!

Nachdem die Katze einmal aus dem Sack war, gab sich auch die 26-Jährige ganz offen: "Ich hab geweint. Ich hatte richtig Angst. Aber er war in den letzten zwei Monaten so diszipliniert. Er war jeden Tag beim Training", deutete sie schon mal an, wie lange die zwei eng in Kontakt stehen. Seit wann genau Marcellino und sie eine Beziehung haben, verriet zwar keiner der beiden Kampf der Realitystars-Teilnehmer – spätestens nach ihrem Kuss live im TV lässt sich das Techtelmechtel aber nicht mehr dementieren.

Marcellino Kremers im Juni 2020

Marcellino Kremers, Reality-TV-Star

Dijana Cvijetic im September 2020

