Endlich haben sie das Liebes-Geheimnis gelüftet. Wochenlang gab es zwar Anzeichen dafür, dass Pietro Lombardi (28) und Laura Maria ein Paar sind, mehr als Hinweise in Form von verdächtigen Kuschelfotos gaben die heimlichen Turteltauben ihren Followern allerdings nicht preis – jedenfalls bis jetzt: Am Samstag outeten sich der Musiker und die Influencerin als Pärchen – und die Promiwelt ist begeistert!

Unter Pies Post auf Instagram wimmelt es nur so von Kommentaren seiner prominenten Freunde: Neben Evelyn Burdecki (32), Mischa Mayer (28), Tobias Wegener (27), Pia Tillmann (32), Christina Luft (30) hinterlassen viele Weitere ebenfalls liebe Kommentare und Emojis. Ex-Rosenkavalier Andrej Mangold (33) fasst seine Begeisterung in Worte: "Glückwunsch euch zwei. Auf eine tolle und lange Zukunft." Auch Sebastian Preuss (30) findet die Romanze "Hammer" und Heiko Lochmann (21) wünscht zusätzlich "Viel Glück und alles Liebe". Danilo Cristilli (23) und Yasin halten das neue Mitglied in "Team Lombardi" für eine absolute Traumfrau.

Frauke Ludowig (56) spricht in ihrer Rückmeldung das aus, was wohl auch Pietros Follower eine ganze Zeit lang dachten: "Na endlich ist es raus! Ich freue mich sehr für euch." So auch etliche weitere Stars und Sternchen, die dem Duo nur das Beste wünschen.

