Inanna Sarkis (27) meldet sich mit einem zuckersüßen Familien-Update! Im Mai dieses Jahres hatte die "After"-Darstellerin stolz verkündet, dass sie und ihr Partner Matthew Noszka (27) zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Im Netz präsentierte die Schauspielerin damals schon ihre ziemlich beachtliche Babykugel. Wenige Monate später war es nun endlich so weit: Inanna und ihr Liebster durften das neue Familienmitglied auf der Welt begrüßen.

Die Geburt ihres Sprösslings hat die frischgebackene Mutter jetzt mit einer ganzen Reihe Fotos via Instagram bekannt gegeben. Zu den Aufnahmen, die noch im Krankenhaus entstanden sind, stellt sie klar, dass die Geburt ihrer Tochter alles andere als leicht gewesen sei. "Nach 42 Wochen und 22 Stunden Wehen ist unsere kleine Kartoffel endlich hier und ist all das definitiv wert", schreibt sie und verkündet auch den Namen des Neuankömmlings: "Nova Noszka, geboren am 12. September 2020" – die Kleine ist also mittlerweile schon rund eine Woche alt.

Und egal, wie hart die vergangenen Wochen wohl gewesen sein mögen. Für die glücklichen Eltern steht fest: Ihre Maus ist von nun an das Wichtigste überhaupt. "Ich liebe dich mehr als alles andere auf dieser Welt und ich verspreche dir, deine beste Freundin zu sein, deine Beschützerin – genauer gesagt: Niemand sollte sich mit meiner Tochter anlegen", betont Innana in ihrem Posting.

Instagram / inanna Inanna Sarkis mit ihrer Tochter Nova

Instagram / matthew_noszka Inanna Sarkis und Matthew Noszka

Instagram / inanna Inanna Sarkis' Baby

