Süße Nachrichten von Inanna Sarkis! Vor allem beruflich lief es für den kanadischen YouTube-Star zuletzt ziemlich rund: Nicht nur im Netz ist die Brünette ein echter Hit – auch in der Film- und Fernsehwelt machte sie sich einen Namen und spielte unter anderem Rollen in "Kingsman: The Golden Circle" und After. Privat ist die Beauty mit ihrem Schauspielkollegen Matthew Noszka überglücklich. Ihre Beziehung krönen die beiden jetzt mit dem ersten gemeinsamen Nachwuchs.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt Inanna die niedliche Botschaft mit der ganzen Welt. "Sechs Monate und ich zähle bereits die Tage", schreibt sie zu den ersten Babybauchbildern. Nur in Jeans bekleidet und die Brüste nur mit ihren langen Haaren bedeckt, posiert die Bald-Mama neben ihrem Liebsten und präsentiert eine bereits ziemlich beachtliche Kugel. Auch Matthew trägt lediglich eine Hose und zeigt seinen heißen Muskelbody vor der Kamera.

Im Gespräch mit der Vogue plaudern die zukünftigen Eltern allerdings auch über die Ängste, die mit der Aussicht auf den Nachwuchs einhergehen. "Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle", erinnert sich die "After"-Darstellerin an die Babynews zurück. "Aufregung gemischt mit der Angst und Furcht, ob wir bereit sind, Eltern zu sein oder nicht", gibt sie ehrlich zu. Nach einigen Tränen und intensiven Gesprächen seien sie aber zu dem Schluss gekommen, dass der Zeitpunkt, eine Familie zu gründen, perfekt sei.

Instagram / inanna Schauspielerin Inanna Sarkis

Instagram / matthew_noszka Schauspieler Matthew Noszka

Instagram / matthew_noszka Inanna Sarkis und Matthew Noszka



