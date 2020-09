Nicoletta Mantovani ist wieder unter der Haube! 2007 musste die Italienerin einen schweren Verlust verkraften: Mit nur 71 Jahren war ihr Ehemann, der weltberühmte Opernsänger Luciano Pavarotti, verstorben. Der Tenor hatte zuvor an Bauchspeicheldrüsenkrebs gelitten und war später an den Folgen der Krankheit gestorben. Gut 13 Jahre nach dem Tod ihres Ehemanns hat die 50-Jährige nun erneut ihr Glück gefunden: Nicoletta hat ihren Partner Alberto Tinarelli geheiratet!

Aktuelle Bilder der Hochzeit, die Daily Mail vorliegen, zeigen das frischverheiratete Paar am Sonntag bei der Trauung in Bologna. Die Braut trug an ihrem großen Tag ein hellgraues Kleid mit Spitzenbesatz, der Bräutigam erschien in einem blauen Anzug mit grauer Krawatte. Wie das UK-Magazin berichtet, seien bei der Feier unter anderem Musiker Filippo Neviani, sowie zahlreiche weitere Freunde und Familienmitglieder anwesend gewesen. Nicoletta sei zudem von ihrer Tochter Alice und ihren Eltern zur Kirche begleitet worden.

Die Hochzeit der Turteltauben kommt recht überraschend – schließlich sind Nicoletta und Alberto Medienberichten zufolge erst seit neun Monaten ein Paar. Über ihren heutigen Ehemann schwärmte die Blondine noch kürzlich im Daily Mail-Interview: "Es war Liebe auf den ersten Blick. Wir sind so glücklich!"

Getty Images Nicoletta Mantovani, Witwe von Luciano Pavarotti

Getty Images Opernsänger Luciano Pavarotti

Getty Images Nicoletta Mantovani und Luciano Pavarotti

