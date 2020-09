Seit einiger Zeit sorgt Rebel Wilson (40) mit ihrem Hammer-Body für Aufsehen bei den Fans. In den vergangenen Monaten nahm die Schauspielerin rund 20 Kilo ab und flasht ihre Community seitdem mit einem hotten Bild nach dem anderen. Dass sich die Pitch Perfect-Darstellerin pudelwohl in ihrer Haut fühlt, macht sie dabei stets deutlich – so wie jetzt: Rebel teilte ein neues Bild von sich und zeigt sich darauf in einer hautengen Robe!

Dabei setzt die 40-Jährige ihre Kurven gekonnt in Szene! Auf Instagram veröffentlichte Rebel vor wenigen Tagen eine neue Aufnahme, auf der sie ziemlich lässig in einem sexy, blauen Kleid vor dem Spiegel posiert. Doch zu welchem Anlass hatte sich die Hollywood-Beauty so aufgebrezelt? Der Hintergrund war ein guter Zweck: Zusammen mit ihrem Kumpel Jacob Bandreou wollte sie in der US-Promi-Ausgabe von "Wer wird Millionär?" mit Jimmy Kimmel (52) Geld für benachteiligte Schulkinder aus Tansania sammeln.

Am Ende ihrer Diät-Reise ist Rebel aber trotz der enormen Gewichtsabnahme noch nicht angelangt. Erst kürzlich verriet sie, dass sie noch mehr Pfunde verlieren will. "Noch acht Kilo, bis ich mein Ziel erreicht habe – hoffentlich schaffe ich es bis Ende des Jahres", schrieb sie auf Twitter.

Getty Images Rebel Wilson im Februar 2020

Instagram / rebelwilson Jacob Andreou und Rebel Wilson

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Juli 2020

