Dijana Cvijetic (26) und Marcellino Kremers plaudern aus dem Liebes-Nähkästchen! Vor rund einer Woche verkündeten die Love Island-Stars überraschend im TV, dass sie ein Paar sind – bei den gemeinsamen Dreharbeiten zu Kampf der Realitystars sei der Funke zwischen ihnen übergesprungen. Doch wie ernst ist es den beiden miteinander? Im Netz plaudern Dijana und Marcellino jetzt offen über ihre Liebe!

In Dijanas Instagram-Story stellte das Paar sich nun einigen Fan-Fragen. Ein Nutzer wollte dabei wissen, wie ihr erster Kuss so war. "Ich glaub', ich kann jetzt für beide reden... Das war für beide der schönste Kuss ever und der längste Kuss aller Zeiten", schwärmte die Beauty daraufhin – Marcellino ergänzte scherzhaft: "Sechs Stunden lang!" Auch vor den großen Fragen scheute das Duo nicht zurück: Wünschen sich die beiden eines Tages Kinder? "Wir reden fast täglich über die Zukunft und ja, das wünschen wir uns beide sehr", beteuerte Dijana.

Auch über eine gemeinsame Wohnung haben die zwei schon nachgedacht: "Wir werden sicher irgendwann zusammenleben", verrät die ehemalige Miss Universe Schweiz weiter. Und wie sieht es mit dem Heiraten aus? Hier kam es seitens Marcellino wie aus der Pistole geschossen: "Geplant noch nicht, aber es steht schon fest", betonte der Muskelmann. Hat hier etwa schon jemand Verlobungsambitionen?

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Reality-TV-Star

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic und Marcellino Kremers

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers, Reality-TV-Bekanntheit

