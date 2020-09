Die beiden sind wohl gerade mehr als glücklich! Es war eine der größten Überraschungen des Promiboxen-Abends: Kurz nachdem Marcellino Kremers seinen Kontrahenten Steff Jerkel im Ring bezwungen hatte, sorgte er mit einer süßen Verkündung für große Augen bei den Fans: Er küsste seine Kampf der Realitystars-Kollegin Dijana Cvijetic (26) und machte damit ihre Beziehung offiziell. Jetzt veröffentlicht der Fitness-Liebhaber ein Pärchenfoto und teilt sein Glück mit der ganzen Welt.

Während Dijana schon am Tag zuvor ein Turtel-Pic gepostet hatte, zieht Marcellino erst am heutigen Abend mit süßem Paar-Content nach. Auf seinem Instagram-Kanal erscheint jetzt ein erstes Foto mit seiner Freundin. Die 26-Jährige und der Blondschopf strahlen überglücklich in die Kamera und können die Hände dabei kaum voneinander lassen. Während Dijana ihre Hand auf Marcellinos Bein abgelegt hat, hat er seinen Arm um die Schweizerin gelegt. Den Schnappschuss kommentiert der Reality-TV-Star mit einem Herz- und einem Schloss-Emoji.

Dass das Bild nicht mehr ganz so aktuell ist und die zwei ganz offenbar schon länger zusammen sind, zeigt die blonde Mähne der Beauty. Die Love Island-Kandidatin erstrahlt nämlich seit einigen Tagen in einem neuen Look: Sie hat sich von der hellen Haarfarbe verabschiedet und gehört jetzt der Fraktion brünett an.

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic und Marcellino Kremers

Instagram / deeanaofficial Marcellino Kremers und Dijana Cvijetic, Ex-"Love Island"-Kandidaten

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Reality-TV-Star

