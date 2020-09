Sie zeigt, was sie zu bieten hat! Clea-Lacy Juhn (29) präsentiert sich im Netz gern von ihrer verruchten Seite. Ob in einem knappen Bikini, sexy Spitzen-BH oder in einem hautengen Sport-Outfit – die ehemalige Bachelor-Kandidatin weiß genau, wie sie sie ihre Community um den kleinen Finger wickeln kann, so auch jetzt wieder: Clea veröffentlichte einen Schnappschuss von sich, auf dem sie ihre heiße Kehrseite zur Schau stellt!

Via Instagram teilte die 29-Jährige einen Schnappschuss, bei dem wohl nicht nur ihr Freund Riccardo Basile (28) dahinschmelzen dürfte. In einem hellblauen Mini-Zweiteiler posiert die brünette Beauty vor einer malerischen Kulisse und gewährt dabei einen Blick auf ihre ziemlich attraktive Kehrseite. Die Fans sind bei diesem Anblick total aus dem Häuschen. "Wahnsinn" oder "Wow, was für ein sexy Popo", kommentierten unter anderem zwei begeisterte Fans.

Das ist aber nicht das erste Mal, dass die Influencerin ihren Follower so heiße Grüße sendet. Erst vor wenigen Monaten hatte Clea ihrer Insta-Gemeinschaft tiefe Einblicke gewährt: In einer luftigen Leo-Bluse, die bis zum Bauchnabel geöffnet war und ihre Brüste nur zur Hälfte bedeckte, hatte sie für ein Foto posiert.

Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de