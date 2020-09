Clea-Lacy Juhn (29) weiß ihre Reize einzusetzen! Die einstige Bachelor-Teilnehmerin begeisterte 2017 nicht nur die Zuschauer der beliebten Kuppelshow mit ihrer Natürlichkeit, sondern gewann auch das Herz des Rosenverteilers Sebastian Pannek (34). Ihre Liebe hielt nur ein Jahr, doch mit dem neuen Partner an ihrer Seite scheint die Beauty überglücklich zu sein – das sieht man ihr einfach an! Strahlend teilte sie jetzt einen neuen Schnappschuss mit ihren Fans – und präsentierte sich dabei in besonders reizvoller Unterwäsche!

"Goldene Stunde", schrieb die Brünette unter das Instagram-Foto, auf dem sie nur leicht bekleidet zu sehen ist. In einem schwarzen Spitzen-BH steht die 29-Jährige offenbar auf einem Balkon und genießt gerade den Sonnenuntergang. Während die letzten Sonnenstrahlen des Tages der Schönheit einen warmen Teint ins Gesicht zaubern, blickt sie ganz verführerisch zu Boden.

Ein Hingucker auf dem Pic dürfte auch das weiße, transparente Hemd der Influencerin sein, das sie lässig um ihre Taille hält. Auch ihre Follower scheinen von Clea-Lacys Anblick ganz geflasht zu sein. "Natürlich schön! Du bist der Hammer", hieß es von begeisterten Fans in der Kommentarspalte, in der auch zahlreiche Flammen-Emojis vorzufinden waren.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn in Südafrika, 2020

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Reality-TV-Star

