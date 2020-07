Clea-Lacy Juhn (29) geizt nicht mit ihren Reizen! Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und ihr Freund Riccardo Basile (28) gönnten sich in den vergangenen Tagen eine Auszeit am Mittelmeer: In der kroatischen Stadt Dubrovnik ließen die zwei Turteltauben die Seele baumeln und suchten auch das ein oder andere Café auf. Dafür warf sich die modebewusste Clea natürlich in Schale – und zeigte sich dabei besonders sexy!

Die 29-jährige teilte jetzt einen Instagram-Schnappschuss, auf dem sie beim Kaffeetrinken unmittelbar am Meer zu sehen ist. Allerdings zieht nicht die traumhafte Kulisse die Blicke auf sich, sondern das Dekolleté der Brünetten. Clea trägt nämlich eine luftige Leo-Bluse, die bis zum Bauchnabel geöffnet ist und ihre Brüste nur zur Hälfte bedeckt! Etwas Sichtschutz bietet allerdings die Hand der Beauty – die hält sie nämlich auf der Höhe ihrer Oberweite.

Clea und Riccardo genossen in ihrem Urlaub aber nicht nur kroatische Heißgetränke – sie ließen sich auch immer wieder eine bestimmte Süßspeise gut schmecken. "Und weil es so schön war, haben wir uns alle wieder einmal ein Eis hier geholt. Wir freuen uns schon täglich auf dieses leckere Eis", erzählt die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin in einer Story.

Instagram / clea_lacy Ex-"Der Bachelor"-Kandidatin Clea-Lacy Juhn in Kroatien, 2020

Getty Images Clea-Lacy Juhn 2019 in Baden-Baden

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn in Dubrovnik, 2020



