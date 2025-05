Muttertag: Clea-Lacy Juhn teilt süße Bilder mit Zwillingen

Clea-Lacy Juhn (33) hat anlässlich des Muttertags eine ganz besondere Fotoreihe mit ihren beiden Söhnen Mika und Mišah auf Instagram geteilt. Auf dem einen Bild hält die Social-Media-Bekanntheit ihre Zwillinge liebevoll im Arm und blickt mit einem strahlenden Lächeln in die Kamera. "Mein erster Muttertag. [...] An alle wundervollen Mamas da draußen: Ich wünsche euch heute unzählige Umarmungen, liebevolle Worte und ganz viel Wertschätzung", schreibt Clea-Lacy zu den Schnappschüssen.

Im Beitrag wird zudem deutlich, wie sehr Clea-Lacy den Muttertag nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Frauen feiert. So richtet sie einige Zeilen an ihre eigene Mutter und hebt hervor, wie viel sie dieser zu verdanken hat. "Seitdem ich selbst Mama bin, beginne ich zu verstehen, was meine eigene Mutter für uns getan und geleistet hat. Sie ist mein Vorbild: hat nie aufgegeben, war immer für uns da, auch in den schwersten Zeiten", betont die zweifache Mama.

Schon in den vergangenen Monaten hat die Reality-TV-Bekanntheit offen von ihrem Leben als Zwillingsmama und den Herausforderungen berichtet, die sie in der Anfangszeit gemeistert hat. Die beiden Jungs kamen nach Komplikationen als Frühchen zur Welt und mussten mit dem fetofetalen Transfusionssyndrom kämpfen. Inzwischen sprühen die Söhne vor Energie und sorgen täglich für Leben im Haus der Influencerin. Clea-Lacy hat in Postings immer wieder betont, wie dankbar sie für die Entwicklung ihrer Kinder ist – und wie sehr sie sich wünscht, auch anderen jungen Müttern Mut zu machen. "Ich vergleiche meine Jungs nicht, aber als Frühchenmama hat man zu Beginn so viele Ängste und Sorgen. Man hofft auf eine gute Entwicklung, und wenn ich dann sehe, wie toll sie sich machen, bin ich einfach nur glücklich und dankbar", schwärmte sie kürzlich im Netz.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und die Zwillinge im Mai 2025

Instagram / clea_lacy Influencerin Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingsjungs

