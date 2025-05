Clea-Lacy Juhn ist stolz: Ihr Sohn Mišah bekommt ersten Zahn

Clea-Lacy Juhn (34) teilt eine süße Neuigkeit mit ihren Fans: Ihr Sohn Mišah hat seinen allerersten Zahn bekommen. Diese besondere Nachricht verkündet die Influencerin in einer Instagram-Story voller Begeisterung. Die stolze Mama schreibt: "Ich muss euch noch etwas berichten: Mišah bekommt seinen ersten Zahn. Es ist Wahnsinn." Sie scherzt zudem: "Wurde dann aber auch mal Zeit. Habe gedacht, sie bleiben zahnlos." Mišah und sein Zwillingsbruder Mika sind aktuell 9 Monate und 22 Tage alt.

Für Clea-Lacy ist die Familie der Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens geworden. Bekannt wurde sie ursprünglich durch ihre Teilnahme an Der Bachelor, doch mittlerweile ist sie als Social-Media-Star und Mama gefragt. Erst vor einer Woche blickte Clea-Lacy auf Social Media mit viel Liebe auf ihren ersten Muttertag zurück. In einer emotionalen Fotoreihe zeigte die Netz-Bekanntheit sich mit ihren Zwillingen Mika und Mišah im Arm und richtete herzliche Worte an ihre Fans. "Mein erster Muttertag. An alle wundervollen Mamas da draußen: Ich wünsche euch heute unzählige Umarmungen, liebevolle Worte und ganz viel Wertschätzung", schrieb sie voller Freude.

Ende Juli 2024 verkündete Clea-Lacy, dass ihre Söhne das Licht der Welt erblickt haben. Für die 33-Jährige war die Familienplanung damit abgeschlossen, wie sie auf Instagram verriet. "Ihr wisst, ich bin immer ehrlich mit euch. Daher beantworte ich euch ganz ehrlich diese Frage mit einem klaren Nein. Die Schwangerschaft sitzt mir viel zu sehr in den Knochen. Die Angst und das Bangen um das Leben der Jungs und alles, was folgte", erklärte sie erst vor wenigen Wochen offen und ehrlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und die Zwillinge im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Anzeige Anzeige