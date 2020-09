Liebesüberraschung von Joel Courtney! Der US-amerikanische Schauspieler ist vor allem durch seine Rolle Lee Flynn im Netflix-Hit The Kissing Booth bekannt. Privat küsst der Schönling aber definitiv nur eine: seine Liebste Mia. Deswegen stellte er ihr am Valentinstag dieses Jahres auch die Frage aller Fragen. Seitdem gehen die beiden als Verlobte durchs Leben. Jetzt sind der Nachwuchsschauspieler und seine Beauty auch schon den nächsten Schritt gegangen – sie haben geheiratet!

Die beiden gaben sich in einer intimen Trauung mit den engsten Freunden und Verwandten am 27. September in Phoenix das Jawort. "Ich bin einfach nur hocherfreut, endlich verheiratet zu sein", verriet Joel gegenüber People. Fotos, die dem Magazin vorliegen, zeigen das Hochzeitsgeschehen. Er trug einen klassischen Anzug à la James Bond und sie entschied sich für ein bodenlanges, besticktes Kleid mit Trägern.

Ähnlich wie die Hauptfiguren in "The Kissing Booth" kennen sich die beiden schon seit dem Kleinkindalter. "Mein Vater hat einige Webentwicklungsarbeiten für das Geschäft ihres Vaters durchgeführt, sie hatten sich durch die Kirche kennengelernt. Als Mia und ich geboren wurden, haben wir drei oder vier Jahre lang miteinander in Windeln gespielt", erklärte der Hollywoodstar weiter.

