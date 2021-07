Film-Fans aufgepasst! Am 11. August ist es endlich soweit und der heiß ersehnte dritte Teil der The Kissing Booth-Reihe erscheint auf Netflix. Seit 2018 verfolgen die Zuschauer die Freundschaft aus Kindertagen zwischen Elle Evans (Joey King, 21) und Lee Flynn (Joel Courtney) sowie die im ersten Teil beginnende Liebe zwischen der brünetten Schönheit und dem großen Bruder ihres besten Freundes, Noah Flynn (Jacob Elordi, 24). Kürzlich wurde nun der Trailer zum letzten Teil der Trilogie veröffentlicht – und der verspricht, dass es noch einmal richtig spannend wird.

Wie das Video zeigt, das am Dienstag auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Streamingplattform publiziert wurde, werden die drei Protagonisten eine Menge Spaß am Strand miteinander haben. Schließlich ist es der finale Sommer, bevor sich die Wege des Trios trennen werden. Während Elle und Lee ihre Sommer-Bucketlist abarbeiten wollen, steht die angehende Erwachsene jedoch außerdem vor einem riesigen Problem: Sie muss sich für ein College entscheiden und damit vielleicht einen der Menschen enttäuschen, die ihr am wichtigsten sind.

Will sie ihrem besten Freund Lee aufs College folgen oder schließt sie sich ihrem festen Freund Noah an und zieht mit ihm weg? Bereits am Ende des zweiten Teils hatte sich dieses Problem angedeutet, als Elle verkündete, dass sie sowohl auf der Warteliste für Berkeley als auch für Harvard stehen würde. Doch bevor Elle einen finalen Entschluss fasst, will sie erst einmal ganz viel Spaß mit den beiden Brüdern im Strandhaus der Flynns verbringen.

Die Dreharbeiten des dritten Films fanden wieder in Südafrika statt, knüpften nahtlos an die ihres Vorgängers an und wurden zeitgleich mit denen zu "The Kissing Booth 2" beendet. Diese Tatsache erklärt auch die recht zeitnahe Veröffentlichung der Fortsetzung. Nach dem Release der romantischen Teenie-Komödie auf Netflix ist dann jedoch endgültig Schluss, wie der Streamingdienst im Januar dieses Jahres bekannt gegeben hatte.

Marcos Cruz/Netflix Joey King, Jacob Elordi, Joey Courtney und Meganne Young in "The Kissing Booth 3"

David Bloomer/Netflix Joel Courtney und Joey King in "The Kissing Booth 3"

Marcos Cruz/Netflix Meganne Young, Joel Courtney, Joey King und Jacob Elordi in "The Kissing Booth 3"

Getty Images Regisseur Vince Marcello, Jacob Elordi, Joey King und Joel Courtney im Mai 2018

