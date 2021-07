The Kissing Booth geht weiter! Seit rund einem Jahr warten die Fans ganz gespannt auf den finalen Teil der Trilogie. Jetzt ist es endlich soweit: Ab dem 11. August ist der Streifen auf der Streamingplattform Netflix verfügbar. Am Dienstag erschien bereits ein Trailer zum Film – und der hat es in sich: Für Elle (gespielt von Joey King, 21) steht eine große Entscheidung an! Wird sie mit ihrem Partner Noah (gespielt von Jacob Elordi, 24) in Harvard studieren – oder geht sie mit ihrem besten Freund Lee (gespielt von Joel Courtney) an die Berkeley-Universität?

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de