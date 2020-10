Wer schafft es 2020, einen der begehrten People's Choice Awards (PCA) mit nach Hause zu nehmen? In insgesamt 44 Kategorien werden in der großen Zeremonie am 16. November Preise in den Sparten Film, Serie und Musik verliehen. Wer sich am Ende über eine Trophäe freuen kann, das entscheiden die Fans durch ein Voting. Jetzt wurde auch bekannt gegeben, für wen sie stimmen können. Das sind die Nominierten in diesem Jahr!

In der Rubrik "Beste Komödie" treten unter anderem die Netflix-Produktionen "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga", "The Kissing Booth 2", "The Wrong Missy" und "To All the Boys: P.S. I Still Love You" gegeneinander an. Als "Bester männlicher Filmstar" könnten Chris Hemsworth (37) für "Extraction", Lin-Manuel Miranda (40) für "Hamilton", Tom Hanks (64) für "Greyhound" oder Will Smith (52) für "Bad Boys for Life" ausgezeichnet werden. Die nominierten Frauen in der Kategorie sind beispielsweise Hollywoodgrößen wie Charlize Theron (45) für The Old Guard, Margot Robbie (30) für "Birds of Prey" oder Elisabeth Moss (38) für "The Invisible Man".

Auch für die beste TV-Serie des Jahres können die Fans abstimmen. Dabei haben sie die Wahl zwischen Grey's Anatomy, "Outer Banks", This Is Us oder auch Tiger King. Und was könnte die "Beste Realityshow" werden? Nominiert sind unter anderem Keeping up with the Kardashians, "Love Is Blind", Queer Eye und "The Real Housewives of Beverly Hills".

Netflix/ Marcos Cruz Joey King in "The Kissing Booth 2"

Netflix / Aimee Spinks Charlize Theron, Luca Marinelli, Matthias Schoenaerts und Marwan Kenzari in "The Old Guard"

Netflix Joe Exotic kuschelt mit einem Tiger in "Tiger King"

