Tony Cook wurde unter seinem Künstlernamen Cookie Monsta berühmt. Als DJ verschrieb er sich dem Dubstep und füllte über Jahre die Musikhallen. Zu der Liste seiner Lieder gehören unter anderem "Ginger Pubes", "Blurgh" oder "Soundboy". Zuletzt war der Brite bei dem Label Circus Records unter Vertrag – und genau die machen nun traurige Nachrichten publik: Tony ist im Alter von 31 Jahren unerwartet gestorben.

"Unser geliebter Tony Cook (aka Cookie Monsta) hat uns verlassen", heißt es in dem Statement auf Twitter. Sie seien am Boden zerstört und könnten ihre Trauer kaum in Worte fassen. "Unsere Gedanken sind bei Tonys Familie, Freunden und unsere Herzen sind vor allem bei Tonys Sohn Olly, das Mini Monsta. Die Welt wird dich vermissen, Cookie, wir werden dich vermissen, Bruder", sind die emotionalen Zeilen des Abschieds. Die Todesumstände wurden nicht veröffentlicht.

Tonys DJ-Kollegen drückten ihre Trauer nach den News im Netz aus. So schrieb etwa DJane Koven. "Es war immer lustig mit ihm, er hatte eine wunderbare und fürsorgliche Seele." Die Fans des 31-Jährigen nutzen seinen letzten Instagram-Post, um sich von ihrem Idol zu verabschieden. "Ich kann es nicht glauben. Ruhe in Frieden, Cookie. Wir lieben dich", ist zum Beispiel ein User-Kommentar.

