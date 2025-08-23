P. Diddys Anwaltsteam versucht sein Image aufzupolieren

P. Diddy (55), mit bürgerlichem Namen Sean John Combs, ist weiterhin inmitten eines beispiellosen Rechts-Marathons. Der Rapper und Unternehmer hat in den letzten Monaten zahlreiche Klagen angestoßen, um gegen angebliche Verleumdungen vorzugehen und sein Image zu wahren, berichtet Variety. Derzeit liegt sein Fokus auf einer Klage gegen Chris Todd, den Herausgeber eines fragwürdigen Memoirenbuches rund um seine verstorbene Ex-Partnerin Kim Porter. Das Buch, welches wilde Geschichten von Gewalt und sexuellen Abenteuern schildert, sorgte für Aufsehen, wurde aber von Kim nahestehenden Personen als "völlig unwahr" bezeichnet. Zudem richtet sich Diddys Klage gegen Courtney Burgess, Ariel Mitchell und den Sender NewsNation, die angeblich Lügen über ihn verbreitet haben sollen.

Während Diddy in einer kürzlich beendeten Verhandlung von schwerwiegenden Anklagen, darunter Menschenhandel, freigesprochen wurde, laufen Ermittlungen und Zivilklagen noch weiter. Sein Anwaltsteam, angeführt von Teny Geragos, kämpft gegen die Flut von Negativberichten und verteidigt ihn sowohl vor Gericht als auch in der Öffentlichkeit. "Es geht darum, die falschen Informationen zu korrigieren und seine Familie zu schützen", erklärte der Jurist in einem Interview. Die Auseinandersetzungen erreichen inzwischen sogar die höchsten politischen Kreise: Es gibt Berichte über Gespräche bezüglich einer möglichen Begnadigung. Ex-Präsident Donald Trump, einst Diddys Wegbegleiter aus den New Yorker 90ern, deutete hierzu vage Sympathien an, ließ jedoch auch persönliche Spannungen durchblicken.

Diddys Name war über Jahrzehnte ein Synonym für Ruhm und Erfolg in der Musik- und Geschäftswelt – doch die Vorwürfe und Gerüchte haben Spuren hinterlassen. Die Kontroversen um seine Ex-Partnerin Cassie Ventura (38), die ihn der Misshandlung beschuldigte, und die allgemeine öffentliche Diskussion über "Diddy-Partys" und angebliche Skandale haben seine Reputation angeschlagen. Sein Anwaltsteam müsste hochmodern und medienstark agieren, um mit den Vorwürfen sowie der Flut an Social-Media-Inhalten Schritt zu halten. Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt Diddy jedoch weiterhin ein zentraler Name in der Popkultur, den man nicht so schnell aus der Öffentlichkeit verdrängen kann.

Getty Images P. Diddy, Musiker

Getty Images Sean "Diddy" Combs, September 2023

IMAGO / Newscom / AdMedia P. Diddy und Cassie Ventura im Jahr 2016