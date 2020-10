Im Januar ist es endlich wieder so weit: DSDS geht in eine neue Runde. Und im kommenden Jahr ist einiges anders. Es gibt mit Maite Kelly (40), Michael Wendler (48) und Mike Singer (20) nicht nur drei neue Juroren an der Seite von Show-Urgestein Dieter Bohlen (66), auch das Verfahren wurde aufgrund der aktuellen Lage angepasst. Die Kandidaten konnten sich für die kommende Staffel beispielsweise online bewerben. Aber können sie sich, falls sie es so weit schaffen sollten, auch auf den Recall im Ausland freuen?

Vermutlich eher nicht! Dieter Bohlen erklärte im Rahmen einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash zugeschaltet war, dass sie für die Dreharbeiten in Deutschland bleiben werden. Auftritte unter der Sonne Südafrikas wie im vergangenen Jahr sind also eher unwahrscheinlich. Trotzdem betonte RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm, dass sie bei eventuellen Lockerungen der aktuellen Maßnahmen einen Plan B in petto haben: "Wir teilen uns das so Schritt für Schritt ein und gucken mal, wie weit wir kommen, wo es schön ist. Wir haben die nächste Stufe geplant, aber wir lassen das noch ein bisschen offen, weil wir reagieren wollen."

DSDS ist aber nicht die einzige Castingshow, die umdisponieren muss. Heidi Klum (47) hat ihre Germany's next Topmodel-Girls sonst nach Los Angeles, New York und Co. mitgenommen. Für die kommende Staffel sollen sich die Wahlamerikanerin und ihre Schützlinge allerdings nur im europäischen Raum aufhalten.

TVNOW / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei DSDS

Getty Images Heidi Klum beim Finale der 13. Staffel von "America's Got Talent" in Hollywood, 2018

