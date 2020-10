Ein großer Tag im Hause Claßen – an dem alles ein bisschen drunter und drüber geht! Am heutigen Sonntag feiert Bibi (27) und Julian Claßens (27) Sohn Lio seinen zweiten Geburtstag. Klar, dass seine Eltern ihrem Ältesten einen ganz besonderen Tag bescheren wollen: Sie schmeißen ihrem Hosenmatz eine Feuerwehrmannparty mit allem Drum und Dran. Doch an einer Stelle sollte die Organisation mächtig haken: Lio hätte beinahe kein einziges Geschenk bekommen!

In ihrem neuesten YouTube-Video berichtete Bibi jetzt: Ihr ursprünglicher Plan sei es gewesen, dass Lio ein großes Geschenk von allen Familienmitgliedern zusammen bekomme. Der Grund: "Letztes Jahr hat er total viel gekriegt.[...] Er war echt ein bisschen überfordert." Gesagt, getan, wies die Mama also sämtliche Gäste an, keine Präsente mitzubringen. Stattdessen wollte sie sich um ein Spielzeug kümmern, das aus vielen Teilen besteht – sodass jeder Lio ein Stück davon schenken könne. "Leider hat die Spedition da aber was verbummelt", schilderte die Web-Beauty weiter. Somit standen sie kurz vor Lios großem Tag ohne auch nur ein Geschenk da!

Zum Glück konnten seine Eltern noch ganz spontan für Ersatz sorgen. "Wir haben jetzt für den Lio eine Spielzeugküche geholt. Ich glaube, da wird er so Spaß mit haben!", betonte Bibi im weiteren Verlauf des Clips. "Damit kann er total viel machen, und alles ist aus Holz", schwärmte sie weiter. Wie findet ihr die Idee? Stimmt ab!

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrem Sohn Lio

Instagram / julienco_ Julian und Lio Claßen im August 2020

YouTube / BibisBeautyPalace Lios Geschenk zu seinem zweiten Geburtstag

Wie findet ihr die Spielzeugküche für Lio? Total süß! Ein bisschen langweilig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



