Drei Jahre Pause: Julian Claßen ist zurück auf YouTube

Nach drei Jahren Pause ist Julian Claßen (32) jetzt unter seinem bekannten YouTube-Namen Julienco zurück auf der Plattform und hat seine Fans mit einem neuen Video überrascht. Gemeinsam mit seiner Freundin, dem Social-Media-Star palinamin, hat er eine unterhaltsame Challenge präsentiert. In dem Video zeigt sich Julian gut gelaunt und gibt zu: "Ich habe so lange in meinem Leben keine Challenge mehr gedreht." Die Dynamik zwischen den beiden sorgte für Lacher, besonders als sie am Ende uneinig darüber waren, wer letztendlich die Challenge gewonnen hat. Während Julian sich selbst als Sieger sah, war Palina anderer Meinung.

Das Comeback-Video wurde von seiner Fangemeinde begeistert aufgenommen und von vielen kommentiert. Ein Nutzer schrieb: "So schön, dich wieder auf YouTube zu sehen!" Ein anderer meldete sich begeistert: "Hab das Intro viel zu lange nicht mehr gehört." Die Freude über Julians Rückkehr ist groß, denn seit seiner Trennung von Bianca Heinicke (32), mit der er jahrelang gemeinsam auf YouTube aktiv war, hatte er sich weitgehend von der Plattform zurückgezogen. Mit dem neuen Video zeigt sich Julian nun in einer neuen Lebensphase, an der er seine Fans wieder teilhaben lässt.

Julian Claßen zählte vor einigen Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Social-Media-Stars, besonders durch gemeinsame Projekte mit Bianca, mit der er zwei Kinder hat. Inzwischen gehen beide getrennte Wege, haben neue Partner gefunden und wirken glücklich mit ihren neuen Lebensabschnitten. An der Seite seiner Freundin Palina zeigt sich Julian heute gelöst und zufrieden. Für die Fans bleibt spannend, ob mit dem Comeback auf YouTube nun weitere Videos von Julian folgen werden.

Instagram / julienco_ Julian Claßen, Influencer

Instagram / palinamin Julian Claßen und seine Freundin Palina, März 2024

Getty Images Julian und Bibi Claßen im Oktober 2023