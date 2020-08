Da ist aber jemand groß geworden! Das Ur-YouTube-Paar Bibi (27) und Julian Claßen (27) ist längst richtig erwachsen geworden: Inzwischen haben sie bereits zwei Kinder, die kleine Emily und Sohnemann Lio (1). Während man von Letzterem zu Anfang noch recht viel in den sozialen Medien zu Gesicht bekommen hatte, haben sich die Eltern mittlerweile dafür entschieden, ihr Kind nicht zu regelmäßig in die Kamera zu halten. Nun war es aber offenbar wieder Zeit für ein Update: Nach längerer Zeit gibt es nun brandneue Fotos vom Einjährigen!

Mit dieser Fotoreihe sorgte Julian für reichlich Jubel bei den Fans! Auf Instagram teilte der stolze Vater gleich zwei Fotos vom Mini-Blondschopf, auf dem man doch recht viel vom Claßen-Nachwuchs erkennen kann: Auf dem einen Foto hält Julian seinen Lio in die Höhe, auf dem anderen liegen Vater und Sohn Arm in Arm und schauen sich die malerische Bergkulisse an. "Besondere Momente", betitelte Julian sein Posting.

Unter den Schnappschüssen flippen die Follower geradezu aus: Sie sind nicht nur hin und weg von den niedlichen Vater-Sohn-Aufnahmen, sondern auch erstaunt darüber, dass Klein-Lio kein Baby mehr ist: "Naww, ist Lio schon so groß geworden?", schrieb ein User in die Kommentarspalte. "Aww, wie groß Lio einfach schon ist", bemerkte ein anderer mit zahlreichen Herz-Emojis.

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian und Lio Claßen im August 2020

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian, Bibi und Lio Claßen im Februar 2020

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian und Lio Claßen an Julians Geburtstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de