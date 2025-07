Verdächtiger Beitrag: Sind Julian Claßen und Palina verlobt?

Der YouTuber und Influencer Julian Claßen (32) und seine Freundin Palina sorgen aktuell mit romantischen Bildern aus dem Urlaub für Aufsehen. Die beiden teilten Momente auf Instagram, die romantischer kaum sein könnten: Auf einem Foto sind sie elegant gekleidet am Strand zu sehen, während ein Video zeigt, wie Palina vor Rührung in Tränen ausbricht, bevor sich das Paar leidenschaftlich küsst. "Ist das erste Bild ein Antrag?", fragt ein begeisterter Fan in den Kommentaren, während ein anderer ebenfalls mutmaßt: "Du hast ihr einen Antrag gemacht?"

Ob hinter den emotionalen Szenen tatsächlich ein Heiratsantrag steckt, bleibt unklar, denn Julian hat bis jetzt keine Details preisgegeben. Fans spekulieren weiter eifrig und interpretieren den Beitrag ganz unterschiedlich. Während manche von einem Antrag ausgehen, erklären sich manche User Palinas Gefühlsausbruch anders. "Leute, sie weint einfach bestimmt aus Dankbarkeit und weil sie Dinge zu schätzen weiß", vermutet ein Nutzer. Die Frage, ob die beiden ihre Beziehung auf die nächste Stufe heben, bleibt spannend, zumal Julian und Palina geschickt darauf verzichten, eindeutige Hinweise zu geben.

Schon vor einer Woche hatte das Paar, das seit 2024 zusammen ist, mit einer geheimnisvollen Instagram-Story die Gerüchteküche ordentlich aufgeheizt. "Wir stehen vor unserer größten Entscheidung", ließ Julian damals verlauten. Die Influencerin repostete das Video und schrieb dazu nur: "So dankbar". Ihre Fans rätselten sofort, ob dahinter ein großer Schritt wie eine Verlobung oder vielleicht sogar Nachwuchs steckt.

Anzeige Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Palina im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / julienco_ Palina und Influencer Julian Claßen

Anzeige Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Palina im Juli 2025