Patricia Kelly (50) verfolgte bei Big Performance ihre ganz eigene Strategie! Am vergangenen Samstag war es soweit: Die letzten drei verbliebenen Kandidaten der TV-Show wurden demaskiert. Dabei ging das Adele (32)-Double Patricia als strahlende Siegerin hervor! Doch wie sehr ist die Sängerin für die Show in die Rolle der Adele eingetaucht? Promiflash verriet sie jetzt: Patricia habe zu keinem Zeitpunkt versucht, sich komplett in den Weltstar zu verwandeln!

"Ich kann nicht kopieren. Ich kann keine Adele sein. Ich wusste, dass ich mit meiner Stimme punkten muss", erklärte das Kelly Family-Mitglied gegenüber Promiflash. Doch die Strategie, sich vor allem auf die Gesangsleistung zu konzentrieren verfolgte die 50-Jährige nicht von Beginn an. Am Anfang hatte sie nämlich vor, Adele nicht nur stimmlich, sondern auch vom Wesen her so gut wie möglich zu imitieren. "Ich hab es versucht und gemerkt, ich fühl mich nicht wohl", erläuterte Patricia.

Die Vorbereitungen auf die Adele-Performances habe Patricia grundsätzlich sehr ernst genommen – auch weil sie sich im Promiflash-Interview als größter Fan der Sängerin entpuppte. Sie habe vor Freude einen Luftsprung gemacht, als es hieß, dass die Musikerin Adele in "Big Performance" darstellen sollte. "Sie ist mein großes Idol, ich wusste aber, dass ihre Songs sehr anspruchsvoll sind", weiß die einstige Straßenmusikerin. Mit den Coachings habe sich die Musikerin dann intensiv auf die Auftritte vorbereitet.

TVNOW / Steffen Wolff "Adele" bei "Big Performance"

Getty Images Patricia Kelly bei einer Gala in Berlin im Februar 2020

TVNOW / Steffen Z Wolff "Adele" bei "Big Performance"

