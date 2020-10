Das spannende Versteckspiel hat jetzt ein glorreiches Ende gefunden! In den vergangenen Wochen hatten sich maskierte Prominente im Rahmen des neuen Rätselformates Big Performance – Wer ist der Star im Star? ein spektakuläres Gesangsduell geliefert. Unter ihnen waren beispielsweise Schlagersängerin Vanessa Mai (28) als Jennifer Lopez (51) oder auch Wolfram Kons (56) als Elton John (73). Am Ende konnte sich allerdings nur ein verkleideter Star durchsetzen: Die Kandidatin unter der Adele-Maske gewann jetzt "Big Performance" – und gab anschließend ihre Identität preis!

Während des TV-Finales gab die Adele-Sängerin Hits wie "Send My Love (To Your New Lover)" oder auch "Hello" zum Besten – und damit überzeugte sie sowohl das Publikum als auch das prominente Rateteam um Guido Maria Kretschmer (55), Motsi Mabuse (39) und Michelle Hunziker (43). Mit ihrer Imitation sang sich die maskierte Adele in die Herzen der Fans, die jetzt endlich Gewissheit haben: Patricia Kelly (50) verbarg sich in dem aufwendigen Kostüm!

Zuvor hatte Patricia die Jury mit ihren musikalischen Auftritten ordentlich zum Staunen gebracht. "Du hast das wie immer fantastisch gemacht", schwärmte Michelle nach der Performance – und auch Guido zeigte sich bei seinen Vermutungen beeindruckt: "Ich glaube, dass da jemand dahinter steckt, der ein langes Künstlerleben hinter sich hat." Und wie erging es euch: Habt ihr damit gerechnet, dass Patricia unter der Maske steckt? Stimmt ab!

Anzeige

TVNOW / Steffen Z Wolff "Adele" bei "Big Performance"

Anzeige

Getty Images Patricia Kelly bei einer Gala in Berlin im Februar 2020

Anzeige

TVNOW / Steffen Wolff Motsi Mabuse, Guido Maria Kretschmer und Michelle Hunziker bei Big Performance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de