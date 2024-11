Patricia Kelly findet enge Freundin nach 30 Jahren wieder

Patricia Kelly (54) hat ihre lang vermisste beste Freundin Marimar nach 30 Jahren endlich wiedergefunden. Die Sängerin, bekannt aus der Kelly Family, kann ihr Glück kaum fassen und teilte diese wundervolle Nachricht erst kürzlich mit ihren Fans auf Instagram. Das Wiedersehen der beiden Frauen fand auf Mallorca statt, wo sie mittlerweile beide wohnen: "Wie oft habe ich bei Facebook geschaut, aber nichts gefunden, Menschen in Belascoain (Spanien) gefragt und und und... um dann festzustellen, dass sie nur eine Stunde von mir in Mallorca wohnt!"

Dass Patricia ihre Freundin aus alten Zeiten nach dieser Odyssee wiedergefunden hat, löste in ihr tiefe Dankbarkeit aus. "Ich bin so dankbar, dass ich das Glück hatte/habe, so eine tiefe Freundschaft erleben zu dürfen. Ein wahres Geschenk und die Freundschaft geht weiter", schrieb die Blondine voller Rührung unter den Beitrag auf Instagram und schwärmte im gleichen Atemzug von Marimar: "Wir haben so vieles gemeinsam und sie ist ein ganz besonderer und außergewöhnlicher Mensch."

Doch dieses Jahr hielt nicht nur positive Überraschungen für die Musikerin bereit. Im Februar musste Patricia ihre lang ersehnte "Unbreakable"-Tour absagen. Grund dafür war eine hartnäckige Entzündung im Kieferbereich, die ihr das Singen nahezu unmöglich machte. Im Mai dieses Jahres gab sie ihren Fans auf Instagram Entwarnung: "Mir geht es viel besser, ich bin auf einem guten Weg." Trotz der Fortschritte bei ihrer Genesung bleibt die Rückkehr auf die Bühne vorerst ein unerfüllter Traum, da ein komplettes Konzert weiterhin nicht machbar ist.

Getty Images Patricia Kelly, Sängerin

