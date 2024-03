Nach erneuter Konzertabsage: Wie geht es Patricia Kelly?

Eigentlich wollte Patricia Kelly (54) dieses Jahr auf Tour gehen – aufgrund einer Entzündung im Kieferbereich musste die Sängerin jedoch alle 19 Konzerte absagen. Wie geht es der Musikerin aktuell? "Wir haben mehrmals versucht zu proben. Und das ist nicht gut gewesen. Ich habe einfach zu viele Schmerzen". Dennoch kann sich Patricia über Fortschritte in der Therapie freuen. "Wir kommen gut voran und es wird auch immer besser und wahrscheinlich ist es in ein paar Monaten dann auch hinter mir", erklärt sie im Gespräch mit RTL. Die "Roses of Red"-Interpretin betont: "Ich bin ja auch eine Kämpferin und ich gebe nicht so schnell auf."

Das ist nicht das erste Mal, dass die 54-Jährige die Tour verschieben muss. "Leider muss ich euch heute mitteilen, dass die Unbreakable-Tour in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Die schwierige wirtschaftliche Situation, die aktuelle Lage für uns alle, lässt es nicht zu", teilte sie Anfang 2023 ihren Fans via Instagram mit. Bisher ist noch nicht klar, wann Patricia nun endlich wieder auf der Bühne stehen wird.

Ihr musikalisches Talent scheint die Songwriterin an ihren Sohn Iggi Kelly (20) weitergegeben zu haben: Genau wie seine berühmte Mutter macht der Teenager Musik und veröffentlichte vor rund zwei Jahren seinen ersten Song "In The Middle". Im Promiflash-Interview gestand Iggi, wie wichtig ihm die Meinung seiner Mutter ist: "Ich sende meiner Mama immer alle meine Songs." Dennoch betonte der Nachwuchskünstler: "Wenn sie jetzt sagt, dass ein Song nicht so gut ist und ich feiere den richtig ab, dann würde ich den trotzdem rausbringen."

Getty Images Patricia Kelly bei der Premiere von "The Kelly Family – Die Reise Geht Weiter"

Instagram / patriciakelly.official Patricia und Iggi Kelly, Musiker

