Das hält Patricia Kelly von "Masked Singer"-Regeländerung

Was hält sie von dem Ganzen? The Masked Singer flimmert aktuell wieder über die deutschen TV-Bildschirme – und das bereits in seiner neunten Staffel. Doch der Sender überraschte in diesem Jahr mit einer Änderung, die es so noch nie zuvor gegeben hatte. Die Masken wurden erstmals erst in Show eins enthüllt. Das Netz war daraufhin sichtlich gespaltener Meinung. Doch wie findet die ehemalige "The Masked Singer"-Kandidatin Patricia Kelly (54) die Regeländerung? Promiflash hat nachgehakt.

"Dass die Masken dieses Mal erst in der ersten Folge gezeigt werden, macht es für die Zuschauer bestimmt noch einmal spannender als ohnehin", betont die Musikerin zunächst gegenüber Promiflash. Als Diamantula war die 54-Jährige in der vergangenen Staffel selbst unter eines der aufwendigen Kostüme geschlüpft. Wie sie jedoch deutlich macht, sei es ihrer Meinung nach gar keine so schlechte Idee gewesen, die Zuschauer und auch das Rateteam bis zur letzten Sekunde im Dunkeln zu lassen. "Ich glaube, das ist eine gute Sache", meint Patricia.

Auch die Promiflash-Leser störten sich kaum an der Neuerung. In den sozialen Medien schrieb ein User dazu: "Tolle Idee, viel fairer als in den letzten Staffeln." Und mit dieser Meinung war er nicht der Einzige. In einem weiteren Kommentar hieß es: "Ich schaue es schon lange und hatte mir gewünscht, erst in der Show die Masken zu sehen – da ist die Spannung größer."

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Diamantula bei "The Masked Singer"

Anzeige

Getty Images Patricia Kelly im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Matthias Opdenhövel, der Lulatsch und das Okapi bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de