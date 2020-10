Archie Lyndhursts Freundin meldet sich mit einem emotionalen Post. Am Freitag erschütterte eine traurige Nachricht die Film- und Serienwelt: Der "Bad Education"-Darsteller ist im Alter von nur 19 Jahren gestorben. Er hinterlässt nicht nur seine Familie, sondern auch seine Freundin Nethra Tilakumara (21), an dessen Seite er in der Serie "So Awkward" gespielt hatte. Nun verabschiedet sich die Schauspielerin mit rührenden Worten von ihrem Partner.

"Es gab einmal einen Jungen namens Archie Lyndhurst und er hat mich zum glücklichsten Mädchen der ganzen Welt gemacht", beginnt sie ihren Instagram-Beitrag, zu dem sie ein Foto ihres Liebsten teilt. Es würde ihrer Beziehung nicht gerecht werden, ihn nur als ihren festen Freund zu bezeichnen: "Archie, du warst meine bessere Hälfte und mein bester Freund verbunden in einer Person. Den Rest meines Lebens damit zu verbringen, gemeinsam mit dir zu lachen und Abenteuer zu erleben, war mein großer Traum", erklärt sie.

Archie habe sie immerzu zum Lachen gebracht. Dafür werde sie ihm immer dankbar sein. "Ich werde dich für immer lieben. [...] Jeder Tag mit dir, war mein bester Tag, weil ich mein Match gefunden habe", schließt die Brünette ihren Post ab.

Instagram / nethratilakumara Schauspielerin Nethra Tilakumara

Instagram / nethratilakumara Archie Lyndhurst, Schauspieler

Instagram / nethratilakumara Nethra Tilakumara und Archie Lyndhurst im April 2020

