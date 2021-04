Nethra Tilakumara (21) gedenkt ihres Freundes Archie Lyndhurst. Der Seriendarsteller verstarb plötzlich im Alter von 19 Jahren. Erst nach einer Autopsie stand die Todesursache fest: Der Brite erlag den Folgen einer intrazerebralen Blutung, die durch eine Akute Lymphatische Leukämie ausgelöst worden war. Seine Freundin ging nach ihrem Verlust öffentlich mit ihrer Trauer um – und erinnert sich nun auch an ihrem Jahrestag an den Verstorbenen.

"Archie, als ich dich traf, veränderte sich mein Leben zum Besseren. [...] Ich kann mein Glück kaum fassen, dass ich dich kennengelernt habe", sind Nethras rührende Worte auf Instagram. Sie hätte sich so sehr gewünscht, noch viele Jahre an seiner Seite verbringen zu können – doch sie sei auch dankbar für ihre gemeinsame Zeit. "Es war immer ein Abenteuer, es hat immer Spaß gemacht mit dir, bei dir zu sein, fühlte sich wie Zuhause an", schreibt sie.

Archies Mutter Lucy reagiert auf den Netzbeitrag und hinterlässt liebevolle Worte in der Kommentarspalte: "Eine Liebe wie keine andere. Einfach wunderschön auf jede erdenkliche Art." Der 19-Jährige werde immer bei Nethra sein – "er leitet dich mit jedem Quantum Liebe, das er hat", ist sie sich sicher.

Anzeige

Instagram / nethratilakumara Archie Lyndhurst und Nethra Tilakumara

Anzeige

Instagram / nethratilakumara Archie Lyndhurst und Nethra Tilakumara

Anzeige

Instagram / lucy_lyndhurst Archie Lyndhurst mit seiner Mutter Lucy

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de