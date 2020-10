Endlich hat es geklappt: Sängerin Joss Stone (33) ist zum ersten Mal schwanger! Die "Fell in Love with a Boy"-Interpretin und ihr Freund, der Musiker Cody DaLuz, werden Eltern. Und es steht fest: Es ist ein absolutes Wunschkind, denn die Musikerin hatte schon monatelang versucht, schwanger zu werden – und war bereits kurz davor, aufgeben. Mittlerweile hat es aber zum Glück geklappt und die 33-Jährige ist in anderen Umständen!

Die tolle Neuigkeit verriet die Britin laut People in ihrem Podcast "A Cuppa Happy". Im Gespräch mit der Influencerin Ella Mills erzählte sie: "Rate mal? Ich bin auch schwanger! Ich bin so aufgeregt, mit dir darüber zu sprechen, denn ich kenne nicht viele schwangere Frauen", plauderte Joss aus. Sie sei nun in der 17. Woche und ihr sei endlich nicht mehr die ganze Zeit übel, führte sie aufgeregt aus.

Gleichzeitig gab sie zu, dass sie Angst vor der Geburt hat, auch wenn ihr Freund ihr versichern würde, dass der Schmerz nur vorübergehend sei: "Temporär, es ist temporär! Oh mein Gott, es ist schrecklich! Lass mich alleine! Ich werde bestimmt nur weinen!", offenbarte die Soulsängerin ihre Sorgen ehrlich in ihrem Podcast. Der Gedanke an die Geburt lasse die Sängerin auch nachts nicht los.

Joss Stone 2015 in Las Vegas

Joss Stone, Sängerin

Joss Stone 2016 in London

