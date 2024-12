Nach Adoptionsnews: Joss Stone ist überraschend schwanger

Damit hätte niemand gerechnet: Nur wenige Wochen nach der Adoption ihres Sohnes verkündete Joss Stone (37) ihre Schwangerschaft. Die Sängerin teilte die freudige Nachricht mit einem Video auf Instagram, auf dem sie einen positiven Schwangerschaftstest in die Höhe hält. Die Britin verdeckte ganz geschockt ihren Mund mit ihrer Hand und hatte dieses Ergebnis wohl nicht erwartet. "Ehrlich gesagt, schockiert war eine Untertreibung", betitelte die Soul-Musikerin den Beitrag. Sie schwärmte weiter: "Nichts und niemand kann uns jetzt die Freude nehmen. Wir sind so glücklich!"

Die 37-Jährige wird nun bald vierfache Mutter sein, obwohl sie kurze Zeit zuvor erst zwei Kinder hatte. Vor wenigen Wochen überraschte die Gewinnerin der britischen Version von The Masked Singer ihre Fans mit der Nachricht, einen Jungen namens Bear adoptiert zu haben. In einem Clip auf ihrem Social-Media-Profil erzählte Joss von ihrer Adoptionserfahrung. "Das ist letzten Montag passiert. Wir können es nicht ganz glauben. Wir sind ganz verliebt in diesen kleinen Kerl", schrieb sie begeistert. Die Songwriterin erzählte weiter, dass sie diesen großen Schritt aufgrund des familiären Hintergrunds ihres Mannes Cody DaLuz (34) gewagt haben – dieser wurde nämlich ebenfalls als Kind adoptiert.

Joss und Cody heirateten im Jahr 2022 und sind neben den zwei Neuzugängen der Familie auch Eltern der drei Jahre alten Violet und ihres zweijährigen Sohnes Shackleton. In der Vergangenheit hatte das Paar schon öfter über seinen Adoptionswunsch gesprochen. Da der Kinderwunsch der beiden nach der Geburt ihres Sohnes noch nicht abgeschlossen war, planten sie, diesen Weg zu gehen, um ihre Familie zu vergrößern. Nach der letzten Geburt der "Loving You"-Sängerin kam eine weitere natürliche Entbindung nämlich eigentlich nicht mehr infrage. Damals riss ihre Gebärmutter, was Shackleton sehr gefährdete. Ängste bezüglich der nächsten Geburt erwähnte Joss allerdings nicht.

Instagram / daluzer7 Cody DaLuz und Joss Stone im September 2020

Instagram / jossstone Joss Stone mit ihrer Familie und dem Neugeborenen

