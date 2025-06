Joss Stone verrät ihre "verrückten" Pläne für Kaiserschnitt

Joss Stone (38) sorgt mit der Verkündung einiger Details ihres geplanten Kaiserschnitts für Überraschung. Die Sängerin teilt nun in einem Instagram-Video mit, dass sie am Samstag ihr Baby zur Welt bringen wird – allerdings mit einer kleinen Planänderung. Der ursprüngliche Termin für die Operation musste verschoben werden, da ihre dreijährige Tochter Violet am gleichen Tag eine Aufführung hat. "Das Verrückte ist, dass Violet zur Tanzstunde geht und sie am Samstag eine Tanzaufführung hat. Also habe ich zu meinem Arzt gesagt: 'Es tut mir so leid, aber wir müssen das Datum für den Kaiserschnitt verschieben, weil mein kleines Mädchen eine Tanzaufführung hat'", erklärt Joss.

Glücklicherweise sei diese besondere Bitte kein Problem gewesen: Der Arzt habe verständnisvoll und locker reagiert und den ursprünglich für 10 Uhr angesetzten Termin dann auf 16 Uhr gelegt, sodass Joss genug Zeit habe, den Auftritt ihrer Tochter gebührend zu feiern. "Jetzt tanzt Vi so gegen 13:10 Uhr, dann muss ich gegen 14 Uhr im Krankenhaus sein. Es wird also ein verrückter Tag", lacht die Musikerin glücklich.

Ende des vergangenen Jahres hatten Joss und ihr Mann Cody Sohnemann Bear adoptiert. Zudem haben sie zwei weitere gemeinsame Kinder. Umso überraschter waren die Fans, als die Sängerin wenige Wochen später mit einem Instagram-Video ihre Schwangerschaft verkündete. In dem Clip hielt sie einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand und schlug sich überrascht die Hand vor den Mund. "Ehrlich gesagt, schockiert war eine Untertreibung", schrieb sie humorvoll dazu, beteuerte aber, wie sehr sie das unerwartete Babyglück erfreute: "Nichts und niemand kann uns jetzt die Freude nehmen. Wir sind so glücklich!"

Instagram / jossstone Joss Stone mit ihrer Familie und dem Neugeborenen

Instagram / jossstone Joss Stone, Dezember 2024

