Sängerin Joss Stone und ihr Mann haben ein Baby adoptiert

Joss Stone (37) ist nicht nur eine erfolgreiche Musikerin, sondern auch begeisterte zweifache Mutter. Die Sängerin teilt jetzt jedoch überraschend eine wahrlich rührende Neuigkeit mit ihren Fans: Sie und ihr Ehemann Cody DaLuz (34) durften einen dritten Sprössling in ihrer Familie willkommen heißen. Sie haben einen neugeborenen Jungen adoptiert! In einem Video auf Instagram hält Joss alles fest und dokumentiert jeden Schritt: Der Anruf der Adoptionsorganisation, wie sie und ihr Mann das Baby abgeholt haben und wie es bei ihnen zu Hause angekommen ist. In den Aufnahmen sehen die neuen Eltern des kleinen Jungen überglücklich aus und überschütten ihn nur so mit Liebesbekundungen. Wie Joss außerdem verrät, hört der kleine Junge auf den Namen Bear.

Ein Baby zu adoptieren, war schon sehr lange ein Wunsch von Joss und Cody. Dass sie die Chance haben, den kleinen Bear bei sich aufzunehmen, ist besonders für Cody etwas ganz Besonderes. Wie die "Miracle Worker"-Interpretin in ihrem Beitrag im Netz verrät, ist ihr Mann nämlich selbst auch adoptiert worden. "Der Grund, warum es Cody überhaupt gibt, ist, dass seine biologische Mutter ihn so sehr liebte, dass sie einen Adoptionsplan für ihn aufstellte, und dasselbe gilt für Bear", schreibt sie rührend. "Wir sind so glücklich, Teil dieses wunderbaren Zyklus zu sein. Bitte heißt unseren wunderbaren kleinen Jungen in dieser wunderbaren Welt willkommen", appelliert sie letztendlich noch an ihre Fans.

In der Vergangenheit hat Joss schon öfter darüber gesprochen, dass sie sich nach ihren zwei Kindern noch mehr Babys wünscht – schon damals träumte sie von einer Adoption. Eine weitere natürliche Geburt würde für die Sängerin nach ihrer letzten Entbindung nicht mehr infrage kommen: Damals ist ihre Gebärmutter gerissen und gefährdete das Leben ihres Sohnes. Dennoch hatte sie gegenüber Hello! erzählt: "Ich wollte schon immer adoptieren. Cody ist selbst adoptiert und möchte gerne auch adoptieren. Wir werden sehen, aber ich möchte so viele Kinder wie möglich." Dieser Traum ist nun offensichtlich in Erfüllung gegangen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joss Stone, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jossstone Joss Stone mit ihrer Familie und dem Neugeborenen

Anzeige Anzeige