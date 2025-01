Nach Babynews: Sängerin Joss Stone zeigt erstmals Babybauch

Joss Stone (37) überraschte ihre Fans zum Jahreswechsel mit gleich zwei freudigen Nachrichten: Die Sängerin, die durch Hits wie "Right To Be Wrong" bekannt wurde, hat nicht nur vor wenigen Wochen einen kleinen Jungen namens Bear adoptiert, sondern auch erfahren, dass sie überraschend erneut schwanger ist. In einem Instagram-Video präsentierte Joss stolz ihren Babybauch und witzelte, wie schnell er dieses Mal wächst. "Ich erinnere mich, als ich fünf Monate schwanger mit Violet war und mein Bauch flach wie ein Pfannkuchen war. Verrückt, wie schnell er nach dem ersten Mal ausbeult. Vielleicht weiß unser Körper einfach, was Sache ist, nach der ersten Runde, also geht es schneller zur Sache", überlegte die Sängerin online. Tochter Violet hüpft auch kurz durchs Bild – und dann auf Joss' Arm. Diese fragt ihre Follower: "Wie weit denkt ihr, bin ich? Der erste, der richtig rät, bekommt einen Preis!" Die Fans spekulierten folglich begeistert über die Schwangerschaftswoche.

Bereits kurz vor Weihnachten hatte Joss die überraschende Schwangerschaftsnachricht mit Selfies und einem Schwangerschaftstest geteilt. Dabei zeigte sich die Musikerin, die The Masked Singer im Jahr 2021 entschied, emotional und in freudiger Erwartung. "Ehrlich. Geschockt war eine Untertreibung. Nichts und niemand kann uns jetzt unsere Freude nehmen", schrieb sie am 19. Dezember auf Social Media. Und erst Anfang Dezember hatte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Cody DaLuz (34) den kleinen Bear in ihre Familie aufgenommen. Die Adoption war das Ergebnis einer längeren Phase der Vorbereitung und des Wartens. Das Paar teilte in einem weiteren Video, wie sie sich über die positive Nachricht der Adoptionsagentur freuten und sofort planten, ihren Sohn persönlich abzuholen.

Privat scheint Joss, die in der Vergangenheit auch offen über postpartale Depressionen gesprochen hatte, das Familienleben in vollen Zügen zu genießen. Mit ihrer ältesten Tochter Violet, ihrem Sohn Shackleton (2) und nun dem kleinen Baby Bear hat sie mit Ehemann Cody DaLuz bereits drei Kinder und erwartet bald ein weiteres. Das Paar, das für seine Bodenständigkeit bekannt ist, schipperte 2023 nach mehr als drei Jahren Beziehung in den Hafen der Ehe – und verzichtete dabei auf so manch einen Luxus.

Instagram / jossstone Joss Stone, Dezember 2024

Instagram / jossstone Joss Stone mit ihrer Familie und dem Neugeborenen

