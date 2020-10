Sophia Thomalla (31) sorgt bei ihren Fans mal wieder für Schnappatmung! Dass das Model gerne zeigt, was es zu bieten hat, ist mitnichten ein Geheimnis. So präsentiert die Moderatorin häufiger mal ihre durchtrainierten Beine in kurzen Kleidern – oder ihren knackigen Po in engen Jeans. Mit ihren neuesten Foto setzt sie aber nochmal gehörig einen drauf: Sophia zeigt sich in einem supersexy Lack-Outfit!

Diesen heißen Schnappschuss veröffentlichte die 31-Jährige jetzt via Instagram. Darauf trägt Sophia einen eng anliegenden, schwarzen Zweiteiler aus Lackleder, der den Blick auf ihre langen Beine, ihre schlanke Taille und ihre hübsche Schulterpartie preisgibt. Bei genauerem Hinsehen sind außerdem einige Fake-Tattoos auf ihrem Dekolleté zu erkennen, die ihr wohl für das Fotoshooting aufgemalt wurden. Und als wäre der Look allein nicht schon sexy genug, posiert die Beauty auch noch mit verführerischem Blick und elegant übereinander geschlagenen Beinen – dabei liegt sie auf einem sandigen Baustellenboden.

Doch Moment Mal, warum eigentlich ein Baustellenboden? Wie eingefleischte Fans bereits wissen dürften, investierte Sophia vor einer Weile in Schüttflix, eine App für Beschaffung, Transport und Entsorgung von Schüttgütern. Im Zuge dessen wurde die Blondine Model für den heißen Kalender – dieser wurde, thematisch passend, offenbar auf Baustellen geshootet.

