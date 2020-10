Are You The One? geht erneut an den Start – und nun ist auch klar, wer die liebeshungrigen Singles im TV begleiten wird! In Staffel eins war Moderator Jan Köppen (37) vor Ort und führte durch die flirtreiche Realityshow. Für die kommende Ausgabe übernimmt eine Frau die Moderation. Seit wenigen Augenblicken steht fest: Sophia Thomalla (30) wird für "Are You The One?" vor der Kamera stehen!

Via Instagram teilt Sophia mit: "Sommer, Sonne, Pool und Cocktails? Genau mein Ding! Jungen Leuten beim Balzen, Zoffen und Zanken zuschauen und das auch noch kommentieren und bewerten dürfen? Noch mehr mein Ding!" Anschließend lässt die Freundin von Fußballer Loris Karius (27) die Katze aus dem Sack und verrät stolz: Sie moderiert die zweite Ausgabe des Kuppelformates.

Das Konzept der Show? 20 Singles treffen in Griechenland aufeinander und sollen ihren idealen Partner finden. Wer am besten zu wem passt, haben Experten vorab ermittelt – die Kandidaten kennen die Ergebnisse allerdings nicht, müssen also selbst herausfinden, welches ihr "Perfect Match" ist. Nur wenn alle ihr Gegenstück gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro.

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Jan Köppen, "Are You The One?"-Moderator

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla in Griechenland, Oktober 2020

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de