Wird sie von Fremden wegen ihres Mutterseins etwa verurteilt? TikTok Star Jasi_xx3 (18) ist seit Kurzem eine "Teenie-Mom": Im August brachte sie mit 17 Jahren ihre Tochter Eleyna zur Welt. Bereits mit ihrer Schwangerschaft ging die junge Frau offen um, immer wieder stellte sie ihren großen Baby-Bauch zur Schau. Jetzt wollen ihre Fans alles ganz genau wissen: Wird die junge Mutter mit dem Kinderwagen von Fremden ungläubig angestarrt? Jasi verrät: Das sei seit ihrer Schwangerschaft schon so!

In einem neuen Q&A, das Jasi auf Youtube veröffentlichte, beantwortete die mittlerweile 18-Jährige die Fragen ihrer Fans. Diese wollten unter anderem wissen, ob die Menschen auf der Straße Jasi blöd anschauen, weil sie in einem so jungen Alter ein Baby hat. Die meisten User dürften sich die Antwort denken können, meinte Jasi: "Ja, das tun sie tatsächlich. Die starren einen lange an. Aber was soll ich machen? Es kam schon so oft vor, dass ich es gewohnt bin." Das sei ihr auch immer wieder als Schwangere passiert.

Auch in Sachen Body-Update ist die Schülerin ehrlich zu ihren Followern. So zeigte sie bereits mehrere Aufnahmen von ihrem Bauch nach der Geburt. Dazu gehörte zuletzt ein Bild von ihren Oberschenkeln, an denen sie von der Schwangerschaft Dehnungsstreifen bekam. Jasi nahm während ihrer Kugelzeit 15 Kilo zu, sei mittlerweile aber wieder bei ihrem Normalgewicht angekommen.

Anzeige

Instagram / jasi_xx3 TikTok-Star Jasi mit ihrem Baby

Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 mit Tochter Eleyna im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Jasi, TikTok-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de